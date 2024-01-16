Edirne'de evde gümrük kaçağı sarma sigara ele geçirildi
Edirne'de bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de bir evde gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Ş'nin evinde arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.
Şüpheli K.Ş. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.