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Edirne'de evde gümrük kaçağı sarma sigara ele geçirildi

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Edirne'de bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de bir evde gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Ş'nin evinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 4 bin 117 paket sarma sigara ele geçirildi.

Şüpheli K.Ş. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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