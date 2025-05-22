Edirne'de Ev Yangını: 3 Ev Zarar Gördü

Edirne'de Ev Yangını: 3 Ev Zarar Gördü
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Edirne'de çıkan yangın, bir tek katlı evin bitişiğindeki 2 evin çatısına sıçradı. Yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 evin çatısında hasar oluştu. İki kişi dumandan etkilendi ve ambulansta müdahale edildi.

EDİRNE'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 evin çatısına sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evin çatısında hasar oluştu.

Çavuşbey Mahallesi 8'inci Yan Yol Sokak'ta Hayriye K.'ya ait tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Hayriye K.'nın evi kullanılamaz hale geldi, diğer iki evin çatısında ise hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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