Edirne'de ev sahibi tarafından ateşe verilen apartman dairesinde yangın çıktı
Edirne'de Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan T.A, dairesini ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve apartmandaki duman tahliye edildi. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Edirne'de ev sahibinin ateşe verdiği ileri sürülen apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İddiaya göre, Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan T.A, dairesini ateşe verdikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, apartmandaki duman tahliye edildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Polis ekiplerince yakalanan T.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.