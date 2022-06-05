Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti - Haberler

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Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti

Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti.

Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti.

İddiaya göre, Havsa İlçesine bağlı Azatlı köyünde oturan alzaymır hastası olduğu öğrenilen Yusuf Akbaş, eşi Hasibe Akbaş (81) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşlı adam evdeki av tüfeğiyle eşi Akbaş'a ateş etti.

Daha sonra aynı tüfekle kendisini vuran Akbaş olay yerinde, eşi Hasibe Akbaş ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Azatlı Edirne Güncel Haberler

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