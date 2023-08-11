Edirne'de erken ekim ayçiçeği hasadı başladı

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de erken ekim yapılan tarlalarda ayçiçeği hasadı başladı. Hasadın 1,5 ay kadar süreceği belirtiliyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de erken ekim ürünün hasadına başlandı.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan bitkide erken ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın 1,5 ay kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, "Erken ekilenler geç ekilenlere göre bir nebze iyi gözüküyor. Çünkü sıcak hava geç ekim yapılan ayçiçeklerini olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar rekolteyi etkileyebilir." dedi.

Karabulut köyünde ayçiçeği yetiştiren Cem Yılmas da erken ekim ayçiçeklerinin bahar yağmurlarından faydalandığını belirterek, "Diğer yerlere göre daha iyi bir verim alıyoruz. İlk biçilen yerlerde verim dekar başına 200 kilogramın üzerinde. Geç ekilen ayçiçeklerinde verim düşük olacak gibi gözüküyor, çünkü bu sene sıcak günler çok oldu. 10 gün boyunca 40 derecenin üzerinde sıcaklar yaşandı." diye konuştu.