Edirne'de Engelliler Haftası Töreni Düzenlendi

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından anıta çelenk sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, törende yaptığı konuşmada, engelliliğin yalnızca bireysel bir durum olmadığını, toplum olarak ortak sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Farkındalık oluşturmanın, empati kurmanın ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmenin önemine dikkati çeken Tohumcu, "Bakanlık olarak engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmeleri için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. İl müdürlüğü olarak da bu politikaları yerelde hayata geçirmek için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Tohumcu, engelli bireylerin istihdamdan eğitime, sağlıktan sosyal yaşama her alanda hak ettikleri yere gelebilmesi için kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.

Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes ise konuşmasında, son yıllarda engellilere yönelik atılan adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Program, engelli öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.