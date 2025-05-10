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Edirne'de Engelliler Erişim İçin Sesli Uyarı ve Kaldırım Düzenlemesi Talep Etti

Edirne'de Engelliler Erişim İçin Sesli Uyarı ve Kaldırım Düzenlemesi Talep Etti
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Engelliler Haftası kapsamında, Edirne'de engelli bireyler ve aileleri, şehirdeki hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak için sesli uyarı sistemleri ve kaldırımlardaki iyileştirmeler talep etti.

Edirne'de engelliler hizmetlere erişimlerin kolaylaştırılmasını istiyor.

Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler, aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

Görme engelli Aykut Aykul, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında sesli uyarı sistemi konulmasını istediklerini söyledi.

Edirne Belediyesine dilekçe verdiklerini ve sadece çarşıdaki trafik ışığına bu sistemin konulduğunu anlatan Aykul, "Ben Ayşekadın'da oturuyorum karşıya geçmek için çarşıya mı geleceğim? Işıkların süresi çok kısa insanlar karşıya geçemeden daha araçlar gelmeye başlıyor. Kentteki tüm trafik ışıklarında engelliler için sesli uyarı sisteminin olmasını istiyoruz." dedi.

Bedensel engelli Mehmet Abdu da kaldırımların tekerlekli sandalye kullananlara daha fazla engel olduğunu söyledi.

Bazı kaldırımlarda rampa olmadığını anlatan Abdu, Saraçlar Caddesi'ndeki şarj istasyonlarının da çalışmadığını kaydetti.

Abdu, engelliler olarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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