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Edirne'de Engelli Öğrencilerin Yanındaki Ağaca Oğul Veren Arılar Toplandı

Edirne'de Engelli Öğrencilerin Yanındaki Ağaca Oğul Veren Arılar Toplandı
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Edirne'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun yanındaki ağaca oğul veren arılar, itfaiye ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak güvenli bir şekilde kovanlara nakledildi.

Edirne'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun yanındaki ağaca oğul veren arılar, itfaiye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Ekipler, İstasyon Mahallesi'ndeki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yanında bulunan ağaca arıların oğul verdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Koruyucu kıyafet, şapka ve eldiven giyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu dala ulaştı.

Körükle verilen duman yardımıyla arılar sakinleştirildi.

Ekipler daha sonra arıları kovanlara nakledilmek üzere kutunun içine topladı.

Okul yöneticileri ve vatandaşlar çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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