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Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Kınası

Edirne'de Engelli Öğrencilere Asker Kınası
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Edirne'de, Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 15 engelli öğrenci için düzenlenen etkinlikte, asker kınası yakıldı. Programa katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilerle bir araya gelerek, onları tebrik etti.

Edirne'de bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 15 öğrenci için okulun bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tohumcu ve veliler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sezer çifti, öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu işlemeli asker tülbentlerini omuzlarına taktı, ardından engellilerin ellerine kına yakıldı.

Vali Sezer, asker selamı veren öğrencileri tebrik etti.

Özel bir günde öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Sezer, "Askerlerimiz törende çok güzel yürüdü ve selam durdu. Hepsini kutluyorum." dedi.

Etkinlik, engelli öğrencilerden oluşan mehter ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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