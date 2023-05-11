EDİRNE'DE ENGELLİ GENÇLER İÇİN TEMSİLİ ASKER EĞLENCESİ

EDİRNE'de Engelliler Haftası kapsamında Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda askerlik çağına gelen 11 engelli öğrenci için asker eğlencesi düzenlendi. Edirne'de Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili asker eğlencesi düzenlendi. Askerlik çağına gelmiş 11 engelli bireylere temsili askerlik yemini edip, asker kınası yaktırırken, programa katılan aileler, hem gururlandı, hem de mutlu anlar yaşadı.

ASKER SELAMI VERİP TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜLER

Törende temsili askerlik yapacak öğrencilerin aileleri adına konuşan Nergis Taş, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilenirken, öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Sonrasında temsili askerlik yapacak 11 engelli öğrenci tek tek alana çağırılarak Türk Bayrağına asker selamı verdi ve bayrağı 3 kez öptü. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Eşi Dilek Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve protokol üyeleri tarafından öğrencilerin omuzlarına ay yıldız motifi işlemeli tülbentleri asıldı ve asker çantaları hediye edildi.

'ÇAKI GİBİ, ASLAN GİBİ ASKERLERİMİZ OLDUö

Törende konuşan Vali Kırbıyık, 'Çakı gibi, aslan gibi askerlerimiz oldu. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Çok yakıştı, çok güzel görünüyorlar her biri. Bu özel günde onlarla olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette yapılan hiçbir şey sizlerin sarf ettiğiniz emek ve fedakarlık karşısında yeterli değildir. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Özellikle annelere çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunan biz ne kadar empati yapabiliriz bilmiyoruz ama dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla ailelerin ve annelerin yükü çok daha üst seviyede. Çok daha büyük sorumluluk üstlenmiş durumdalar. Bizim bu tür eğitim kurumlarıyla diğer yaptığımız çalışmalarla temel amacımızda annelerin bu yükünü mümkün olduğunca hafifletebilmekö şeklinde konuştu.Vali Kırbıyık'ın konuşmasının ardından temsili askerlik yapacak 11 öğrencinin ellerine kına yakıldı.(DHA)