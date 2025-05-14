Edirne'de Emniyet Kemeri Simülasyonu ile Trafik Güvenliği Eğitimi

Edirne'de emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimleyerek test etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Selimiye Meydanı'nda kurulan tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

Uygulama sırasında araç ters döndürüldü. Vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşanabilecek tehlikelere tanıklık etti.

Trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır"

Simülasyon aracına binen Fatih Erbatur, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını söyledi.

Trafikte gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Erbatur, "Çok heyecanlandım. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. 360 derece döndük. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Araca bindiğimiz gibi takmamız gerekli." dedi.

Ramazan Kaynak ise simülasyon aracı sayesinde farkındalığının artığını ifade etti.

Kötü bir olayı güvenli bir şekilde tecrübe ettiğini anlatan Kaynak, "Araç takla attı ancak emniyet kemerimiz takılı olduğu için bir şey hissetmedik." diye konuştu.

Lise öğrencisi Mehmet Sefa Ergüler de kaza anında yaşanabilecekleri ve emniyet kemerinin önemini yaşayarak gördüklerini dile getirdi.