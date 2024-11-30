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Edirne'de Emekli Resim Öğretmeni Tayyip Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de Emekli Resim Öğretmeni Tayyip Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne'de yaşamını yitiren emekli resim öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı Tayyip Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve sanat camiasından birçok kişi katıldı. Yılmaz, 1958'den bu yana çektiği yaklaşık 100 bin fotoğraf ile Edirne'nin görsel arşivine önemli katkılarda bulunmuştu.

Edirne'de yaşayan emekli resim öğretmeni, fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz (94) son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Yılmaz için öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eşi Kutsal, çocukları Ahmet ve Alper Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz, fotoğraf sanatçıları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine götürüldü.

Yılmaz, 1958 yılından buyana çektiği yaklaşık 100 bin fotoğrafla Edirne'nin görsel arşivini oluşturmuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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