Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet, G.A'ya çarptı. Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet, G.A'ya çarptı.
Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden ayrılan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel