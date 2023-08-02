Üye Girişi
Haberler

Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Güncel Haberler

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet, G.A'ya çarptı. Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Edirne'de elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet, G.A'ya çarptı.

Ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden ayrılan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Saraçlar Caddesi Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title