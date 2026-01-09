Haberler

Edirne'de Elektrikli Bisiklete Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'de bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

EDİRNE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaleiçi Mithatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokak girişinde meydana geldi. Ara yoldan gelen R.K. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyreden G.S.'nin sürücülüğünü yaptığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada G.S. ile arkasındaki Y.Y. ve M.B.Y. isimli çocuklar, savrularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
