Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda, otomobil sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil Talatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel