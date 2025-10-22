Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'de bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel