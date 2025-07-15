Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Edirne'de elektrikli bisikletin kontrolünü kaybederek sitenin bahçesine düşen çocuk ile onu kurtarmak için arkasından atlayan babası yaralandı.

Bahriye Üçok Caddesi'nde, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden 14 yaşındaki D.Ç, park halindeki bir araca çarpıp ardından cadde üstündeki sitenin 5 metre derinlikteki bahçesine düştü.

Otomobiliyle takip ettiği oğlunun kaza yaptığını gören baba Y.Ç. de oğlunun arkasından bahçeye atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ile oğlu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.