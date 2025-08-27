Edirne'de El Yapımı Makarna Atölyesi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Edirne Gastronomi Akademisi'nde düzenlenen atölye çalışmasında Şef Ufuk Karadağ, katılımcılara makarna yapımının püf noktalarını aktardı. Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve Edirne'nin gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Atölye çalışmasında makarna yapımının püf noktaları paylaşıldı, hamurun hazırlanışı ve pişirme yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, Edirne'nin gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlik sonunda Şef Ufuk Karadağ'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Haberler.com
500
title
