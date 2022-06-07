Edirne'de el sanatları kursları yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Edirne'de el sanatları kursları yıl sonu sergisi açıldı Edirne'de, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde kurs gören kadınların eserlerinin yer aldığı "El Sanatları Kursları Yılsonu Sergisi" açıldı. Edirne'de, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde kurs gören kadınların eserlerinin yer aldığı "El Sanatları Kursları Yılsonu Sergisi" açıldı. Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezinde açılan sergide kursiyerlerin el işi, boyama, takı tasarım gibi ürünleri yer aldı Sergiyi gezen Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, kursiyerleri tebrik etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı ise kadın merkezlerinde yıl boyunca 250 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Sergiye, Belediye Başkan Yardımcıları Yaver Tetik ve Hakan İşcan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz ve kursiyerler katıldı. Sergi, cuma gününe kadar açık kalacak. AA / Ogün Kurkan - Güncel Edirne Belediyesi Selçuk Edirne Güncel Haberler

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