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Edirne'de Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atarak ilerleyen 22 RM 353 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu kent çıkışındaki kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü B.U'nun 1,87 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilin ön kısmında çok sayıda boş alkol şişesi olduğu gözlendi.

Sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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