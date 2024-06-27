Edirne'de Ehliyetsiz Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Edirne'de trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Balık Pazarı Caddesi'nde ekipler şüphe üzerine 22 ABC 286 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücüsü ikaza uymayan araç kovalamaca sonucu Abdurrahman Mahallesi'nde durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrolde ehliyeti olmayan ve kiralık aracı arkadaşından aldığı belirlenen sürücü F.K'nin 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 14 bin lira, araç sahibine ise 12 bin lira ceza uygulandı.

Araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan şüpheli ifadeleri için Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.