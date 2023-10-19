Edirne'de durdurulan bir otomobilde düzensiz göçmenlerin yanı sıra uyuşturucu ve sahte kimlikler de bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilde uyuşturucu ve sahte kimlik bulundu

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu otomobildekilerin üzerinden uyuşturucu, sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta 22 ACJ 878 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde üzerlerinde başkalarına ait oturum izni ve sahte kimlik bulunan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerinden sahte basın kartı çıkan sürücü A.Y'nin 5 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunduğu belirlendi.

Araçta ruhsatsız tabanca, kasatura, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü ve düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da 2 kişi yakalandı

Bu arada Tekirdağ'da da trafikte ters istikamette seyrederek polisten kaçmaya çalışan otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kovalamacayla durdurulan otomobilde yakalanan 2 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü F.M. gözaltına alındı.