Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen düzensiz göçmenleri taşıyan 34 RY 7113 plakalı hafif ticari araç, Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanışment köyü yakınlarında devrildi.

Kazada 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.