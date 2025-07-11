Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama

Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama
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Edirne'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 6 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ve Göç İdaresi ekipleri otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.

Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.

Ekipler kentteki otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.

Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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