Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama
Edirne'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 6 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ve Göç İdaresi ekipleri otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.
Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.
Ekipler kentteki otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.
Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel