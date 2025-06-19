Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Huzur Uygulaması
Edirne'de gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada denetimlerde 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu göçmen tespit edildi.
Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 10 ekip 40 personelle uygulama yapıldı.
Ekipler otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.
Uygulamada 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.
Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel