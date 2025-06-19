Edirne'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Huzur Uygulaması

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Edirne'de gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada denetimlerde 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu göçmen tespit edildi.

Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 10 ekip 40 personelle uygulama yapıldı.

Ekipler otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.

Uygulamada 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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