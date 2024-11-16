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Edirne'de Düzensiz Göçmen ve FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen ve FETÖ Şüphelisi Yakalandı
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Edirne'de yapılan şok uygulamalarda 17 düzensiz göçmen ve aranması olan bir FETÖ şüphelisi yakalandı. Emniyet ve Göç İdaresi ekipleri, çeşitli noktalarda düzenledikleri kontrolde pasaportları kontrol etti ve parmak izleri aldı.

Edirne'de polis ekiplerince yapılan uygulamada 17 düzensiz göçmen ile aranması olan FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik "şok uygulama" yaptı.

İl Göç İdaresine bağlı Mobil Göç Noktası Aracı'nın da yer aldığı uygulamalarda sokak ve caddelerde yakalanan düzensiz göçmenlerin pasaportları kontrol edildi, parmak izleri alındı.

Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 11 düzensiz göçmen ve aranması olan FETÖ şüphelisi yakalandı.

Cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalarda ise 6 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine Müdürlüğüne gönderildi.

Uygulamalara katılan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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