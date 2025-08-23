Edirne'de Düzensiz Göçmen Taşıyan Araç Durduruldu

Edirne'de jandarmanın dur ihtarına uymayan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Sürükleyici bir kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki otoban gişelerinde düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 34 NOH 466 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü ihtara uymadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheli araç kovalamaca sonrası Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
