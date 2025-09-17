Haberler

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü N.T, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü-Meriç kara yolunda şüpheli N.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
