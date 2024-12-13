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Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimleri: 274 Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimleri: 274 Yakalandı
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Edirne'de yapılan denetimlerde bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerine devam ediyor.

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Kentte, güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız sürüyor.

Denetimlerde bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmen uygulaması

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi işbirliğinde düzensiz göçmen uygulaması gerçekleştirildi.

Kentteki otel ve pansiyonları denetleyen ekipler, şüpheli gördükleri evlerde arama yaptı.

Uygulamayı İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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