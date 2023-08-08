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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli zanlı yakalandı

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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde arama yaptı.

Aramalarda 26,24 gram esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,00 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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