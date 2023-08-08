Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli zanlı yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde arama yaptı.

Aramalarda 26,24 gram esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,00 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.