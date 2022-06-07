Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı. Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri S.E'nin evinde yapılan aramada hassas terazi, 51 gram skunk, 2 gram metamfetamin, alüminyum folyo ele geçirildi. S.E. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. AA / Ogün Kurkan - Güncel Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.