Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA - Ogün Kurkan - Güncel
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Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri S.E'nin evinde yapılan aramada hassas terazi, 51 gram skunk, 2 gram metamfetamin, alüminyum folyo ele geçirildi.
S.E. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
AA / Ogün Kurkan - Güncel