Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA - Ogün Kurkan - Güncel
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de polisin yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri S.E'nin evinde yapılan aramada hassas terazi, 51 gram skunk, 2 gram metamfetamin, alüminyum folyo ele geçirildi.

S.E. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

AA / Ogün Kurkan - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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