Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonlarda çeşitli otomobil markalarına ait 5 motor üst kapağı ele geçirildi. Olayın şüphelileri hakkında yasal işlem başlatıldı.