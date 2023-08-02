Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonlarda çeşitli otomobil markalarına ait 5 motor üst kapağı ele geçirildi. Olayın şüphelileri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda çeşitli otomobil markalarına ait 5 motor üst kapağı ele geçirildi.
Olayın şüphelileriyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel