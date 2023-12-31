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Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 cep telefonu ele geçirildi

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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 200 cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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