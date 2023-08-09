Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.