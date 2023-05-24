Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Edirne'de durdurulan otomobilde 940 adet sikke ele geçirildi; 6 gözaltı

Edirne'de durdurulan otomobilde 940 adet sikke ele geçirildi; 6 gözaltı

Güncel Haberler

EDİRNE'de, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 940 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 940 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 940 adet sikke ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title