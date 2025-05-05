Edirne'de Durdurulan Araçta 16,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Edirne'de jandarma ekipleri, dron desteğiyle durdurulan bir araçta 16,5 kilo skunk uyuşturucusu ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.
EDİRNE'de durdurulan araçta 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki TEM Gişeler bölgesinde dron desteğiyle takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel