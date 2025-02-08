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Edirne'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, onkoloji uzmanı kanser ve taramaları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verildi. Etkinlikte sigarayı bırakanlara sertifikalar takdim edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Demir, kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verdi.

Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Beyza Seven ise Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi hakkında bilgiler verip tütün kullanımının zararlarını anlattı.

Kurulan stantta da vatandaşların tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi, istenilen birimlere randevuları oluşturuldu.

Programda sigarayı bırakan danışanlara sertifikaları verildi.

Bilgilendirme programına İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Çakar ve Merkez Edirne Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hayri Sarı da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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