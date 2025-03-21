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Edirne'de Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri Kapsamında Çam Fidanı Dağıtımı

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Edirne'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, il genelinde 10 binden fazla fidanın dağıtılacağını açıkladı.

Edirne'de vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı

EDİRNE - Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Edirne merkezde 3 bin, il genelinde 10 binin üzerinde çam fidanı dağıtılacağı açıklandı.

Ayrıca Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli okullardan gelecek öğrencilere eğitimler verileceği ve fidan dikimi yapılacağı belirtildi.

Çam fidanı alabilmek için sıraya giren vatandaşlardan Güler Ertaş, " Türkiye'miz hep yeşil yeşil cennet gibi olsun. Bahçeme dikmek için 2 adet aldım. Ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Güncel
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