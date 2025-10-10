Edirne'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Edirne'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Ticaret Borsası İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler günün önemini anlatan mesajlar içeren pankartlarla yürüyüş yaptı.

Öğrenciler velileri ve öğretmenler daha sonra oyun parkurunda düzenlenen yarışmalara katıldı.

Okulun müdürü Azize Firdevs Turan, etkinlikte, kız çocuklarının eşitlik ve adalet içinde büyümelerini hedefleyerek, toplumun aktif bir parçası olmalarını ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını amaçladıklarını belirtti.

75. Yıl İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası

Edirne'de, 75. Yıl İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi işbirliğinde okulda düzenlenen kampanyaya öğrencilerin velileri kan vererek destek oldu.

Kampanya kapsamında 139 ünite kan bağışı gerçekleşti.

Okulun konferans salonunda ise öğrencilere yönelik Türk Kızılay etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilere kan bağışının önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte 75. Yıl İlkokulu Mustafa Doğan, Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ve öğretmenler, öğrencilere Türk Kızılay kolluğu taktı.