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Edirne'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Edirne'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği
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Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler dans ve müzik gösterisi sundu, el işi ürünlerini sergiledi. Vali Yunus Sezer, etkinliğin farkındalık yaratma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler, dans ve müzik gösterisi sunup okullarındaki atölyelerde hazırladıkları el işi ürünleri sergiledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program Özel Yürekler Mehter Takımı gösterisiyle başladı. Engelli öğrencilerin oluşturduğu takım çeşitli marşlar seslendirdi.

Zeybek gösterisiyle süren programda Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu Ritim Grubu mini konser verdi.

Gösterilerin ardından Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve öğrenciler hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide öğrencilerin hazırladıkları el işi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Farkındalık parkuru oluşturuldu

Alışveriş merkezinin giriş katında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık parkuru oluşturuldu.

Vatandaşlar parkurda, tekerlekli sandalye ve değnek yardımıyla ilerleyip gözleri bağlı şekilde yürümeyi denedi.

Vali Sezer, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

Engellilerin toplumsal yaşam ve iş yaşamında etkin bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışmaların sürmesi gerektiğini belirten Sezer, "Buna her vatandaşımızın katkı vermesi lazım. Bizlerin de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hem engelli ailelerinin hem de engellilerin yanlarında bulunmamız gerekiyor. Toplumsal sorumluluk paylaşımını yerine getirmemiz lazım. Onların ne kadar yanlarında olursak, bunu hissedebilirsek o kadar önemli. Engellilerin toplumun her aşamasında yer alması, kolay erişimlerinin sağlanması gerekli. Bunun yanında aileleri desteklememiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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