Edirne'de Dünya El Hijyeni Günü Etkinlikleri

Edirne'de, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla vatandaşlara sabun hediye edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Kontrol Ekibi açtıkları stantta hasta hasta yakını ve vatandaşlara el hijyeninin hastalıklardan korunmadaki önemini anlattı.

Sağlık çalışanları vatandaşlara sabun hediye etti.

Trakya Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Ekibi Üyesi Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, yaptığı açıklamada, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el hijyeni kurallarına uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak için vatandaşları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Yuluğkural, standın gün boyunca açık kalacağını ve hastaneye gelen her vatandaşa sabun hediye edeceklerini kaydetti.