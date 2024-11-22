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Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü Kutlandı

Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü Kutlandı
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Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ağız ve diş sağlığının önemi vurgulandı. Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, diş hekimlerinin sağlık alanındaki katkılarını ve pandemi dönemi desteğini hatırlatarak teşekkür etti.

Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, törende, ağız ve diş sağlığının sistemik hastalıklara zemin hazırladığı ve yaşam konforunu etkilediği için çok önemli olduğunu söyledi.

Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı açısından topluma tedavi ve bilgilendirme hizmeti verdiğini belirten Yıldırım, "Diş hekimleri yaşamın her evresinde ağız ve diş sağlığını bizlere öğretiyor. Kendileri aynı zamanda hastanelerimizde ve sağlık kuruluşlarımızda önemli ve özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Pandemi döneminde de bizlere çok destek verdiler tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, Diş Hekimliği Günü kutlu olsun." dedi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ve Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Agah Tümay Akgün de Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

Törene diş hekimleri ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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