Edirne'de Düğün Töreninde Kuru Sıkı Tabanca İle Ateş Edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir düğün salonunun bahçesinde düğün sonrasında damat E.G. (23) tarafından kurusıkı tabanca ile havaya ateş edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G., hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düğün salonunun bahçesinde kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden damat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan-İstanbul yolundaki bir düğün salonunun bahçesinde damat E.G. (23) düğün sonrasında havaya 2 el ateş etti. Silah sesini duyan polis ekipleri, düğün salonunda kontrol yaptı. E.G., tabancayı polise teslim etti.

Gözaltına alınan E.G. emniyete götürülerek ifadesi alındı. E.G., hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE