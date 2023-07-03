Edirne'de düğün dönüşü kaza: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde düğün dönüşü evlerine giden ailenin bulunduğu otomobil ile Bulgaristan plakalı aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda geçişler, bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kaza, sabaha karşı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Düğün dönüşü Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim köyüne giden Cenker B. yönetimindeki 22 AZ 690 plakalı otomobil ile yol kenarındaki benzinliğe sapmak isteyen Ersin Ş. yönetimindeki H 3113 KB plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda geçişler, bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü.