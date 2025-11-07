Edirne'de Doldurulmuş Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 bin 500 doldurulmuş makaron ve 2 kilo 100 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Rızaefendi Mahallesi'nde bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyerinde yapılan aramada 17 bin 500 doldurulmuş makaron ve 2 kilo 100 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşyeri sahibi Y.E. ve çalışan İ.E. hakkında "5607 Kaçakçılık Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.