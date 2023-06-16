Edirne'de dolandırıcılık olayı

Edirne'de kendisini telefonda polis olarak tanıtarak yaşlı kadını 386 bin lira dolandıran ve evini sattırmaya çalışan şüpheli, bir emlakçının dikkati sayesinde yakalandı.

Edirne'de kendisini telefonda polis olarak tanıtarak yaşlı kadını 386 bin lira dolandıran ve evini sattırmaya çalışan şüpheli, bir emlakçının dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre şüpheli İ.K, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan'ı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. İ.K, Özdoğan'a bankadaki hesabının güvende olmadığını, hesaptaki 386 bin lirasını çekmesini istedi. Bankaya giderek parasını çeken Özdoğan, buluştuğu İ.K'ya parayı teslim etti.

Aradan iki gün geçtikten sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.K, bu sefer de yaşlı kadından evini satmasını istedi.

Emlakçı durumdan şüphelendi

Evini satmak istemediğini söyleyen ancak İ.K. tarafından yine kandırılan Özdoğan, yakındaki bir emlakçıya gitti. Özdoğan'ın durumundan şüphelenen emlakçı polis ekiplerini aradı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özdoğan'la görüşerek kendisinin bir dolandırıcı şebekesi tarafından kandırıldığını belirtti.

Ekipler, Edirne Tapu Müdürlüğü ile de görüşerek Özdoğan'ın evi satılmış gibi işlem yaptırdı.

Özdoğan'ın evini sattığını bildirdiği İ.K, kendisinden Zübeyde Hanım Caddesi'nde belirlediği buluşma alanına parayı getirmesini istedi.

Polis tarafından yaşlı kadına dolandırıcılar tarafından içerisinde para olduğunun sanılması için karton ve gazete kağıtları olan poşet verildi. Buluşma yerine gelen İ.K, Özdoğan'dan içerisinde para olduğunu sandığı poşeti aldı. Bu sırada bölgede görev alan Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri İ.K'yı yakaladı.

Edirne'ye Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden geldiği öğrenilen zanlının işlemleri sürüyor.

"Emniyetimizden Allah bin kere razı olsun"

Özdoğan, polise verdiği ifadenin ardından gazetecilere başından geçen olayı anlattı.

Kendilerini polis olarak tanıtan kişi tarafından kandırıldığını belirten Özdoğan, "Evimi satmaktan son anda kurtuldum. Emniyetimizden Allah bin kere razı olsun. Polislerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler, yoruldular. Bizim için, millet için çalışıyorlar. Kimse kanmasın. Ben inanmayacak insandım ama inandım." değerlendirmesinde bulundu.