Boru döşenirken meydana gelen göçükte yaralanan 4 işçiden 1'i öldü; 3 gözaltı

Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı, işçilerden biri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden Mehmet Yağcı (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 işçinin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Mescit Mahallesi Şevkinar Sokak'ta meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kaydı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler Mehmet Yağcı, İ.M.E. (19), A.Y. (52) ve M.T. (31) ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden durumu ağır olan Yağcı, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili taşeron firmada çalışan ustabaşı A.E. (22), şantiye şefi H.B. (36) ve müteahhit A.K.'yi (51) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
