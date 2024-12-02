Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Edirne'de Doğal Afetlere Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Edirne'de Doğal Afetlere Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Edirne'nin doğal afetlere karşı hazırlık süreçleri ve alınacak önlemler masaya yatırıldı. Vali Yardımcısı Subaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ergüden, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, deprem ve sellerin etkileriyle afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler konuşuldu.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal afetlerle karşı karşıya kalabildiğini söyledi.

Afetlerden en az can ve mal kaybıyla çıkabilmek için gerekli önlemlerin alındığını belirten Subaşı, kurum ve kuruluşların görevinin oluşabilecek yıkımı, sosyal ve ekonomik hayatta öngörülen zararları en aza indirmek olduğunu dile getirdi.

Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği halinde afetlere hazırlık süreçlerini yönetmesinin çok önemli olduğunu anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bir deprem ve sel taşkınında oluşabilecek hadiseleri öngörüp hazırlık yapmalı. Bu hazırlığı önce bireyler, aileler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri yapacak. Bunlar işbirliği halinde yapılacak. AFAD il müdürlükleri daha çok koordinatör rolünde. Herkese verilen gruplar var. Afet anında iletişim ve ulaşım sağlanmalı. Barınma ve yemek ihtiyacı ile zarar tespitinin yapılması lazım. Bu durum ancak önceden planlı çalışmalarla yapılabilir."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ise sel, taşkın ve deprem gibi afetlerin sadece can ve mal kaybına neden olmadığını, aynı zamanda şehirlerin sosyal dokusunu ve ekonomik yaşamı tehdit ettiğini ifade etti.

Afetlerin yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu belirten Ergüden, Edirne'nin coğrafi konumu gereği sel ve taşkınlar başta olmak üzere farklı doğal afetlere açık bir kent olduğuna dikkati çekti.

Zorluklara hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Ergüden, "Geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek zorundayız." diye konuştu.

TÜ Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya da çalıştayda sel, taşkın ve depremlerin kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Açılış programının ardından oturumlara geçildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
img

Son hali içler acısı
img

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.