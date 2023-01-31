Edirne'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü iş yerine çarptı

Edirne'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün otomobiliyle iş yerine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eski İstanbul Caddesi'nde 22 HZ 436 plakalı aracıyla seyreden Hayati T, rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Mobilya satan bir iş yerine çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanındaki kızı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan iş yerindeki mobilyalar hasar gördü.

Araç, polis ekiplerinin kontrollerinin ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yeri sahibi Halil Gürbüz, gazetecilere, olay anında çalışanının iş yerinde bulunduğunu belirterek, "Aracın sürücüsü rahatsızlanıp, bizim iş yerine girmiş. Yakınlarının teyit etiğine göre rahatsızlığı varmış. Kaza anında camın patlamasıyla mobilyalarda çizilme ve kırılmalar oldu. Allah korudu ölüm kalım yok, çok büyük hasar yok şükür." dedi.