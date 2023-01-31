Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü iş yerine çarptı

Güncel Haberler

Edirne'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü iş yerine çarptı

Edirne'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün otomobiliyle iş yerine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün otomobiliyle iş yerine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eski İstanbul Caddesi'nde 22 HZ 436 plakalı aracıyla seyreden Hayati T, rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Mobilya satan bir iş yerine çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanındaki kızı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan iş yerindeki mobilyalar hasar gördü.

Araç, polis ekiplerinin kontrollerinin ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yeri sahibi Halil Gürbüz, gazetecilere, olay anında çalışanının iş yerinde bulunduğunu belirterek, "Aracın sürücüsü rahatsızlanıp, bizim iş yerine girmiş. Yakınlarının teyit etiğine göre rahatsızlığı varmış. Kaza anında camın patlamasıyla mobilyalarda çizilme ve kırılmalar oldu. Allah korudu ölüm kalım yok, çok büyük hasar yok şükür." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Caddesi Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title