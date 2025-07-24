Edirne'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
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Edirne-Havsa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 33 AGV 923 plakalı tır, Edirne- Havsa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.S. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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